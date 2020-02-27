В Сочи к поискам унесенных в море мальчиков привлекли водолазов
В Сочи 27 февраля группы водолазов приступили к поискам двух пропавших без вести мальчиков
Вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма в море унесло двух школьников, которые пытались перейти реку Псезуапсе. В поисках задействовали вертолет МЧС и дрон. Днем 26 февраля из-за непогоды пришлось приостановить поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря, однако на берегу поиски продолжались.
Утром 27 февраля судно госинспекции по маломерным судам МЧС России возобновило поисковые работы. Кроме того, к месту трагедии направили водолазов, которые обследуют устье реки Псезуапсе.
В готовность приведены шесть водолазных групп Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и «Кубань-СПАС», которые будут работать при благоприятной погоде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.