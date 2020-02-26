В Сочи для поиска унесенных в море детей используют авиацию

Краснодарский край

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В Сочи 26 февраля начали использовать авиацию, чтобы найти пропавших в море школьников

Накануне около 19:00 в поселке Лазаревском двух школьников в возрасте 13-15 лет унесло в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе. Из-за сильного шторма детей начали искать на берегу, так как поиски в море невозможны. На месте также работают следователи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели уже обследовали 7 км береговой линии. В 7:15 для поиска детей направили вертолет МЧС России с четырьмя спасателями на борту, которые будут мониторить акваторию Черного моря. На месте происшествия работают 154 человека и 17 единиц техники.

Напомним, 25 февраля на юге России, в том числе в Краснодарском крае, прошли четыре циклона, которые принесли жестокий шторм с ветром до 30 м/c. В Сочи из-за этого прогнозировали образование смерчей.

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