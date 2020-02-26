СК рассказал подробности о мальчиках в Сочи, которых волной унесло в море

Накануне около 19:00 в поселке Лазаревском двух школьников унесло в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе. Поиски осложнились сильным штормом, однако утром над акваторией Черного моря взлетел вертолет МЧС России с четырьмя спасателями на борту.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю утром 26 февраля уточнили, что в море унесло двух 14-летних мальчиков. Когда подростки вброд переходили устье реки Псезуапсе, они оступились и упали, после чего течением реки их вынесло в Черное море. Детей до сих пор не нашли, на месте работает следственная группа.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что в 8:00 в море на поиск пропавших подростков вышел катер с двумя спасателями на борту. Всего на месте работает 154 человека и 17 единиц техники.