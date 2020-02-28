В Сочи поиски пропавших в море мальчиков осложняет 4-балльный шторм
Сочи 28 февраля настиг сильный дождь и 4-балльный шторм, что мешает поискам пропавших в море детей
Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации курорта Вадим Снегирев рассказал, что поисково-спасательная операция ведется по береговой линии от Магри до Псоу протяженностью 149 км. В общей сложности на месте работает 311 человек и 34 единицы техники. Кроме того, казачьи дружины ищут пропавших детей на участке Туапсинского района. С 7:15 до 9:30 работал над акваторией летал вертолет.
На месте поисково-спасательной операции на берегу моря развернули городской оперативный штаб для координации работ.
Как писали Юга.ру, вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма в море унесло двух 14-летних школьников, которые пытались перейти реку Псезуапсе. Ранее в поисках задействовали вертолет МЧС и дрон. К вечеру 27 февраля группы водолазов из-за шторма приостановили поиски подростков.
Читайте также
В 2020 на Кубани может снизиться урожай яблок и вишни
Такой эффект теплой зимы наблюдали 15 лет назад