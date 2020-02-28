В Сочи поиски пропавших в море мальчиков осложняет 4-балльный шторм

Краснодарский край

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Сочи 28 февраля настиг сильный дождь и 4-балльный шторм, что мешает поискам пропавших в море детей

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации курорта Вадим Снегирев рассказал, что поисково-спасательная операция ведется по береговой линии от Магри до Псоу протяженностью 149 км. В общей сложности на месте работает 311 человек и 34 единицы техники. Кроме того, казачьи дружины ищут пропавших детей на участке Туапсинского района. С 7:15 до 9:30 работал над акваторией летал вертолет.

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Как писали Юга.ру, вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма в море унесло двух 14-летних школьников, которые пытались перейти реку Псезуапсе. Ранее в поисках задействовали вертолет МЧС и дрон. К вечеру 27 февраля группы водолазов из-за шторма приостановили поиски подростков.

Дети МЧС Погода Сочи Стихийные бедствия Черное море Штормовые предупреждения

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