В России предложили ввести штрафы за оскорбление учителей и тюремные сроки за нападение на них

Согласно тексту законопроекта , оскорбление педагога может быть чревато административным штрафом в размере 4-5 тыс. рублей для граждан, 40-50 тыс. рублей — для должностных лиц и 100-150 тыс. рублей — для юрлиц.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишать свободы на срок до трех лет за нанесение побоев или применение иного насилия в отношении учителей. В случае если насилие было совершено группой лиц, с применением оружия либо с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, хотят наказывать преступников на срок до шести лет лишения свободы.

В комитете Госдумы по образованию и науке рассказали, что депутаты также начали разработку законопроекта в защиту учителя — «О статусе педагога».

«Нужно ли повышать ответственность за недостойные поступки детей? Конечно, нужно. Но также нужны системные меры поддержки учителей. Педагогам нужны четкие нормы по трудовой нагрузке. Они хотят получить льготу, по которой их дети учились бы в той же школе или том же детском саду, где они работают. Также предлагается наконец-то навести порядок в системе повышения квалификации, предусмотреть для учителей систему специальной медицинской помощи и реабилитации», — цитирует телеканал «360» зампреда комитета Любовь Духанину.

По данным «Российской газеты», 70% учителей хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников, а 57% педагогов считают, что их труд не ценится в российском обществе.

Юга.ру писали о случаях нападения на учителей. Так, в 2019 году в Северной Осетии депутат райсобрания Василий Гогичашвили избил учительницу Мадину Созиеву на глазах у учеников. По ее словам, Гогичашвили ворвался в кабинет, где она вела урок у шестилетних детей, начал материться, бить ее и таскать за волосы. При этом он кричал, что он депутат и ему все «***** [все равно]».

В феврале 2020 года в Сочи учитель заступился за коллегу, которую двое подростков довели до слез, и применил удушающий прием к ученику. Следственный комитет проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.