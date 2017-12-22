В школе Сочи учитель сняла видео о плохих условиях обучения. Началось служебное расследование

Учитель биологии сочинской школы № 4 Елена Носова опубликовала видео о плохих условиях обучения детей, после чего в учебном заведении началось служебное расследование

«Мы разделяем возмущение и негодование общественности. Данная ситуация является следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете № 401 школы № 4. Не снимаем вину с педагогов, работавших в этом кабинете, в том числе с учителя Носовой, которая как боец за справедливость продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации. А за кадром мы понимаем: полное отсутствие дисциплины на уроке, образовательный процесс сведен к нулю, а об уважении к учителю, видимо, речь и вовсе не идет», — прокомментировали порталу Юга.ру в управлении по образованию и науке (УОН) администрации Сочи.

По информации УОН, учебная мебель, продемонстрированная на видео, предназначалась для списания. В 2018 году администрация школы заказала учебную мебель на сумму 700 тыс. рублей.

«В настоящий момент вся старая и поломанная мебель из кабинета вынесена, ведется ремонт двери. По итогам служебного расследования будут приняты меры дисциплинарного взыскания к администрации школы», — заключили в управлении.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи мать двоих учащихся школы № 100 пожаловалась на сбор денег на покупку жалюзи и табличек на двери классов.