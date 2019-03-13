В Северной Осетии депутат райсобрания избил учительницу на глазах у учеников. И лишился мандата

Учитель младших классов из Ардона Мадина Созиева пожаловалась, что ее на глазах у детей избил 28-летний депутат райсобрания Василий Гогичашвили

Инцидент произошел в начале марта в ардонской школе № 4. По словам Созиевой, Гогичашвили ворвался в кабинет, где она вела урок у шестилетних детей, начал бить ее и таскать за волосы, выражаясь при этом нецензурной бранью. В том числе он кричал, что он депутат и ему все «*****(все равно)».

Выяснилось, что депутат пришел в школу по жалобе племянницы, которая учится в пятом классе. У одной из учениц пропали 70 рублей во время урока физкультуры, учителя опрашивали некоторых девочек, среди которых оказалась и племянница депутата, которая позвонила ему и пожаловалась.

Созиева пожаловалась на произошедшее директору школы и главе района, а директор и родители учеников в свою очередь обратились в полицию.

13 марта Гогичашвили опубликовал видеообращение, в котором сообщил о том, что сложил мандат. При этом он заявил, что никого не избивал.

«Моя принципиальная позиция по всем злободневным вопросам не давала покоя руководству Ардонского района. В итоге открытая критика привела к серьезной травле. Никакого избиения учителя не было. Было незаслуженное обвинение в краже денег моей 12-летней племянницы — инвалида. На моем месте любой вышел бы из себя. Я пальцем никого не трогал. Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и "Патриотов России" (представителем этой партии являлся депутат — прим.)», — цитирует Гогичашвили «Кавказ. Реалии».

Глава Ардонского района Владислав Тотров сообщил, что к нему пока не поступало официальное заявление Гогичашвили о выходе из состава собрания представителей района.