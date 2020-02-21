Учителем из Сочи, который применил удушающий прием к ученику, занялись следователи

Следственный комитет проверит информацию о применении учителем одной из школ Сочи силы к ученику

Инцидент произошел в школе №75 Лазаревского района 19 февраля во время классного часа у шестиклассников. Видеозапись случившегося появилась в сети, на кадрах классный руководитель громко кричит на учеников, а к одному из них применяет удушающий прием. Также появлялась информация, что учитель вступился за коллегу, которую двое подростков довели до слез уроком ранее.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю 21 февраля сообщили, что по указанию руководителя краевого управления Вадима Бугаенко следственный отдел по Лазаревскому району проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«В рамках проверки будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий учителя и в целом дана оценка действиям работников образования. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 20 февраля сотрудники управления образования и науки администрации Сочи, администрация школы, учитель и представители полиции встретились с семьей пострадавшего ребенка. Педагог публично извинился. В школе проводится служебное расследование. Также проверку проводит полиция, инцидент находится на контроле прокуратуры города.