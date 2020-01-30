Учителям Кубани повысили зарплату на тысячу рублей после поручения Путина увеличить ее на 5 тысяч

На Кубани учителям с января увеличили выплату за классное руководство на 1 тыс. рублей

В середине января президент России Владимир Путин во время ежегодного послания к Совету Федерации сообщил, что с начала нового учебного года классным руководителям введут доплаты в размере не менее 5 тыс. рублей. При этом все действующие выплаты должны сохраниться.

Накануне власти Кубани обсудили этот вопрос. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с января учителям добавили 1 тыс. рублей и теперь они будут получать 4 тыс. рублей. Регион выделил на эти цели 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, министр просвещения России Ольга Васильева 12 января рассказала о планах изменить оплату труда учителей. Планируется, что 70% фонда оплаты труда педагогов будет гарантированно уходить на оклады за одну ставку, которая составляет 18 уроков в неделю. Остальные 30% будут выделять на различные надбавки.