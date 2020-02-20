В Сочи учитель применил силу к ученику, защищая коллегу

Власти Сочи, минобразования Кубани и правоохранители проводят проверку после попавшего в сеть видео, где учитель применил удушающий прием к ученику

На кадрах учитель громко кричит на учеников, а к одному из них применяет силу. Инцидент произошел в школе №75 Лазаревского района 19 февраля.

По информации ГТРК «Кубань», это произошло во время классного часа у шестиклассников. Классный руководитель, который также преподает математику, вступился за коллегу, которую двое подростков довели до слез уроком ранее.

20 февраля сотрудники управления образования и науки администрации Сочи, администрация школы, учитель и представители полиции встретились с семьей пострадавшего ребенка. Педагог публично извинился.

В школе проводится служебное расследование. Также проверку проводит полиция, инцидент находится на контроле прокуратуры города.

В минобразования Краснодарского края заявили по поводу инцидента, что нарушения учителем этических норм и требований к профессиональному поведению недопустимы и строго осуждаются педагогическим сообществом Кубани. Также в ведомстве заявили о проведении служебного расследования, по результатам которого «будут приняты самые жесткие меры в отношении должностных лиц».