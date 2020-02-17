Самыми популярными ЕГЭ на Кубани стали физика, биология, обществознание и история
В 2020 году в Краснодарском крае более 27 тыс. школьников и выпускников сдадут ЕГЭ
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Самыми популярными экзаменами традиционно остались обществознание, физика, биология и история. В министерстве образования, науки и молодежной политики региона отметили, что среди всех участников экзаменационной кампании 14 человек выбрали более восьми предметов. Один выпускник прошлых лет из Краснодара сдаст 11 экзаменов, а в Анапе задания будут выполнять два человека, которые закончили школу более 40 лет назад.
В 2020 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября), сообщили в пресс-службе администрации края.
Всю необходимую информацию и ответы на вопросы об организации и проведении ЕГЭ можно получить по телефону горячей линии: 8 (918) 189-99-02.
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Напомним, в декабре 2019 года глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов рассказал, что в 2020 году в некоторых российских регионах будут использовать систему распознавания лиц в ходе Единого госэкзамена, чтобы идентифицировать учащихся. Кроме того, на (ЕГЭ) и Основном госэкзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам российским школьникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации и работы со справочными данными. А 19 августа в сети появилась информация, как изменится ЕГЭ в 2020 году.