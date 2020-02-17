Самыми популярными ЕГЭ на Кубани стали физика, биология, обществознание и история

В 2020 году в Краснодарском крае более 27 тыс. школьников и выпускников сдадут ЕГЭ

Самыми популярными экзаменами традиционно остались обществознание, физика, биология и история. В министерстве образования, науки и молодежной политики региона отметили, что среди всех участников экзаменационной кампании 14 человек выбрали более восьми предметов. Один выпускник прошлых лет из Краснодара сдаст 11 экзаменов, а в Анапе задания будут выполнять два человека, которые закончили школу более 40 лет назад.

В 2020 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября), сообщили в пресс-службе администрации края.

Всю необходимую информацию и ответы на вопросы об организации и проведении ЕГЭ можно получить по телефону горячей линии: 8 (918) 189-99-02.