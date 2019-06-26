В России школьникам хотят разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

На Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном госэкзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить пользоваться интернетом

По данным газеты «Известия» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову, благодаря переводу ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму, можно будеть создавать индивидуальные варианты заданий. Это решит проблему списывания на экзаменах.

Кроме того, для гуманитарных предметов компьютерная форма дополнит экзамен поиском информации в интернете и работу с разными справочными данными. Также школьники смогут использовать мультимедийные источники, пишет RT.

Для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла также могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. На разработку нововведений понадобится около пяти лет.