В России школьникам хотят разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

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На Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном госэкзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить пользоваться интернетом

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По данным газеты «Известия» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову, благодаря переводу ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму, можно будеть создавать индивидуальные варианты заданий. Это решит проблему списывания на экзаменах.

Кроме того, для гуманитарных предметов компьютерная форма дополнит экзамен поиском информации в интернете и работу с разными справочными данными. Также школьники смогут использовать мультимедийные источники, пишет RT.

Для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла также могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. На разработку нововведений понадобится около пяти лет.

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