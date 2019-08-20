Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году
В сети 19 августа опубликовали изменения единого государственного экзамена в 2020 году
Изменения планируются минимальные. Например, в экзамене по физике добавят одно задание с развернутым ответом. Также усложнится задание на знание элементов астрофизики — теперь правильных ответов может быть как два, так и три.
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В ЕГЭ по обществознанию детализировали формулировки заданий 28 и 29 [составление плана-доклада по определенной теме и мини-сочинение — Юга.ру], а в экзаменах по русскому языку, истории и географии по-другому будут оценивать некоторые задания.
Больше всего изменений будет в экзамене по китайскому языку, который выпускники впервые сдавали в 2019 году.
Без изменений остались экзамены по математике, химии, биологии, информатике и ИКТ, литературе, иностранному языку, написала 20 августа «Российская газета» со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений.
Как сообщали Юга.ру, в июле Общественный совет Минприроды России предложил включить экологию в школьную программу и ввести ЕГЭ по этому предмету. В конце июня стало известно, что на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить пользоваться интернетом.
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