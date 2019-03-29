Экзамены близко. Три способа хорошо подготовиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ

Предстоящая сдача экзаменов в 9 и 11 классах — головная боль школьников, их родителей и учителей. Подготовку к ЕГЭ и ОГЭ начинают за несколько лет до самих экзаменов, тратят много денег на репетиторов и курсы, но вложения сил, времени и средств не всегда приносят ожидаемый результат. Что же выбрать — дополнительные занятия в школе, работу с репетиторами или сервисы онлайн-обучения? О том, как эффективно и недорого организовать подготовку к экзаменам, читайте в партнерском материале Юга.ру и «Ростелекома».

Записаться на дополнительные занятия в школе Каждый учитель хочет, чтобы его подопечные хорошо сдали экзамены, но порой учебного материала так много, что за 45 минут урока невозможно успеть все рассказать. Поэтому во многих школах организовывают дополнительные занятия по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ — как бесплатные, так и платные.

Посещать бесплатные дополнительные занятия стоит обязательно: там не только смогут подтянуть по предметам, но и расскажут, как правильно заполнять экзаменационные бланки и вести себя на экзаменах.

Решение о том, стоит ли ходить на платные занятия, нужно принимать вместе с ребенком. Среди преимуществ таких уроков — невысокая стоимость и знакомый учитель, который знает проблемы ученика. Но есть и недостатки: так как это групповые занятия, учитель не сможет уделить много внимания каждому ученику. Выбрать хорошего репетитора Найти репетитора — дело несложное. В интернете есть огромное количество специальных сайтов, где можно найти преподавателя по любому предмету, готового взяться за подготовку школьников к сдаче экзаменов. Если не доверяете отзывам в сети, можно обратиться к рекомендациям знакомых.

Помимо этого подготовкой к экзаменам занимаются образовательные центры, а также сами вузы регулярно приглашают на курсы по подготовке будущих абитуриентов. Но как понять, что этот человек действительно подготовит школьника к сдаче экзаменов и будет соответствовать всем вашим ожиданиям? Ольга Милованова — мама ученицы 10 класса одной из школ Прикубанского округа Краснодара. Она рассказала, как искала репетитора для своей дочери. — Мы обратились за помощью к учителю в школе. Многие преподаватели подрабатывают репетиторством, в том числе и на пенсии. Учитель знает все особенности подготовки к экзаменам, знает, на какие темы стоит обратить внимание, а какие — пропустить. Я довольна результатами, оценки подтянулись, правда, дочка жалуется, что занятия скучноваты, но уроки и не должны быть веселыми.

Среди минусов занятий с репетиторами — часто завышенная стоимость. Цена одного урока варьируется от 500 до 1500 рублей. А если школьнику надо готовиться по нескольким предметам, то оплата регулярных занятий может сильно сказаться на семейном бюджете. Обратить внимание на онлайн-обучение Сегодня быстро набирает популярность онлайн-образование. Одна из главных причин — удобство. Заниматься можно в любом месте и в то время, которое ученик выберет сам, — для занятия нужен лишь компьютер, ноутбук или планшет и выход в интернет.

Различные образовательные ресурсы предлагают и групповые занятия, и индивидуальные с репетитором, и серии лекций с проверочными заданиями. Среди недостатков уроков на расстоянии — относительно высокая стоимость, например на индивидуальные уроки. Онлайн-курсы обычно стоят дешевле, главное — найти такие, которые обеспечат высокий уровень подготовки.

Специально для школьников и их родителей «Ростелеком» запустил проект «Лицей». Это образовательный сервис, на котором можно найти курсы для подготовки к ЕГЭ, репетитора по школьным предметам и тренажеры для развития логики, внимания и памяти. Занятия ведут опытные педагоги, в том числе преподаватели ведущих вузов страны. Чтобы начать заниматься, нужно просто оформить подписку.

Николай Соколов из Краснодара рассказал, как с помощью сервиса «Ростелеком. Лицей» готовится к экзаменам его дочь-десятиклассница. — Моя дочка готовится к экзаменам с помощью онлайн-сервиса дистанционного обучения «Ростелеком». Что мне нравится — это дешево. По сравнению с репетитором выгоднее в несколько раз. К тому же это не просто онлайн-курсы, это хорошо организованные уроки от профессионалов — там и просто тексты есть, и интерактивные занятия, и обучающие тренажеры. Можно участвовать в вебинарах или заказывать лекции репетиторов. Дочке нравится, ей все понятно и просто, а главное — занимается дома, мы всегда можем что-то подсказать, проконтролировать. Что есть в «Ростелеком. Лицей» для тех, кто готовится к ЕГЭ и ОГЭ?

— Онлайн-курсы c предоставлением доступа к интерактивным тренажерам и участием в вебинарах.

— Возможность раз в месяц получить один вариант ЕГЭ по любому предмету с проверкой решения.

— Помощь образовательного консультанта.