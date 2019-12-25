В некоторых регионах России будут использовать систему распознавания лиц на ЕГЭ

Глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов рассказал 25 декабря, что в 2020 году в некоторых российских регионах будет использоваться система распознавания лиц в ходе Единого госэкзамена, чтобы идентифицировать учащихся

«В этом году технология распознавания лиц была апробирована в Республике Ингушетия. С учетом результатов мы ее доработаем. Планируется, что в следующем году мы расширим этот эксперимент на другие регионы», — процитировал Кравцова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что система была опробована в восьми пунктах проведения экзамена.

Кроме того, Кравцов рассказал, что с 2020 года на экзамене будут применять поведенческий анализ действий экзаменуемых на основе нейронных сетей. Он объяснил, что сейчас за ходом проведения экзамена следят общественные наблюдатели, со временем же эта функция перейдет нейронным сетям, которые будут анализировать видео и давать сигнал при нарушении правил школьниками.

Все данные о подозрении на нарушение будут поступать онлайн-наблюдателю, который после просмотра видео определит, действительно ли экзаменуемый нарушил правила проведения экзамена, объяснили в пресс-службе ведомства.

В 2020 году ЕГЭ стартует 25 мая. Сначала школьники сдадут экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. Завершится же госэкзамен 16 июня устной частью экзамена по иностранному языку, напомнил RT.