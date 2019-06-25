А вы можете сдать ЕГЭ? Тест для школьников и их родителей
Пока школьники всей страны ждут результаты ЕГЭ или готовятся сдавать его в резервный день, портал Юга.ру вместе с «Ростелекомом» предлагает проверить, как бы вы справились с экзаменом.
Редакция подготовила тест на основе реальных заданий из ЕГЭ по основным школьным предметам. Проверьте свои знания по русскому языку, литературе, химии, математике, географии и истории. Всех, кто пройдет тест, ждет промокод со скидкой — подписка на образовательный сервис «Ростелеком. Лицей» поможет подготовиться к экзаменам в удобном режиме.
Спасибо, что прошли наш тест!
А вы можете сдать ЕГЭ?
«Ростелеком. Лицей» — образовательный сервис, на котором можно найти репетитора, курсы для подготовки к ЕГЭ, тренажеры для тренировки логики и внимания, а также получить консультации по школьным предметам. Занятия на платформе ведут опытные преподаватели, в том числе из ведущих вузов страны. Заниматься в «Ростелеком. Лицее» можно где и когда угодно, для этого нужен лишь стабильный интернет, компьютер и желание учиться.
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