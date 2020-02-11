Суд отказал передать властям Кубани имущество «Азов-Сити»
Арбитражный суд Краснодарского края в феврале отказал оператору игорной зоны «Азов-Сити» ЗАО «Шамбала», которое требовало от властей Кубани принять на свой баланс имущество компании и компенсировать 1,5 млрд убытков от ее ликвидации
ЗАО «Шамбала» требовала обязать краевой департамент имущественных отношений принять на баланс объекты, расположенные на территории игорной зоны — всего 26 объектов, включая игорно-гостиничный комплекс, здания казино, пять ресторанов, коммунальную инфраструктуру и игровое оборудование.
Также «Шамбала» потребовала выплатить компенсацию в 1,5 млрд рублей и вернуть выплаченные имущественные налоги на 16 млн рублей [изначально компания требовала компенсировать 3,3 млрд рублей убытков, связанных со стоимостью имущества, созданного в рамках договора с администрацией края об освоении игорной зоны, а также упущенной выгоды, однако затем инвестор снизил сумму]. Компания мотивировала это тем, что возвела объекты легально, однако ее деятельность была прекращена уполномоченным госорганом — правительством РФ, при этом законодательством предусмотрено возмещение государством убытков субъекту предпринимательской деятельности.
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Однако суд указал на то, что ФЗ «О государственном регулировании азартных игр» предусматривает компенсации инвесторам при закрытии игорных зон в том случае, если зона проработала менее 10 лет, а с момента создания «Азов-Сити» до ее закрытия прошло более десяти лет (решением правительства РФ «Азов-Сити» была создана в 2007 году, а ликвидирована 1 января 2019 года; при этом первые объекты там запустили только 1 июля 2009 года). Также суд напомнил о предпринимательских рисках, которые добровольно взял на себя инвестор, входя в проект.
По поводу принятия на баланс имущества суд отметил, что истец не разъяснил причины, по которым у краевой администрации возникла бы такая обязанность.
Акционер ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев заявил, что компания планирует обжаловать это решение вплоть до Конституционного суда.
«Мы настаиваем на том, что имущество должно быть передано администрации края, чтобы власти решили проблемы людей, лишившихся работы. Здания стоят, не используются, а мы несем затраты на их содержание», — цитирует Смоленцева «Коммерсантъ».
Как писали Юга.ру, первая в России игорная зона «Азов-Сити», открытая в Щербиновском районе Краснодарского края в 2009 году, вынуждена была закрыться после того, как в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона.
После 2014 года казино открылось в Красной Поляне, и в январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до января 2019 года. Она прекратила существование 31 декабря 2018 года.
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