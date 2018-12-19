«Азов-Сити» не попала в закон о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон

Краснодарский край

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Госдума приняла закон о возмещении ущерба инвесторам и организаторам азартных игр при ликвидации игорных зон или из-за изменения их границ

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Закон предусматривает, что компенсация возможна, если игорную зону на основании федерального закона ликвидируют или изменят ее границы до истечения десятилетнего срока с момента ее создания. Ущерб будут возмещать из бюджета субъекта РФ, где расположена игорная зона, за счет трансферта из федерального бюджета.

Нормы закона не распространяются на игорную зону «Азов-Сити», которая расположена в Щербиновском районе Краснодарского края. Эту зону ликвидируют 31 декабря 2018 года — решение приняли еще в 2015 году. Вместо «Азов-Сити» будет работать игорная зона в Красной Поляне. Закон о регулировании азартных игр разрешает не более одной зоны в субъекте РФ.

Игорный бизнес за пределами игорных зон в России запрещен с 1 июля 2009 года, сообщает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, «Азов-Сити» планируют перепрофилировать — краевые власти уже предлагали сделать из игорной зоны промышленный парк.

Материал о том, как живет южная игорная зона «Азов-Сити» и что с ней будет, читайте здесь.

Азов-Сити Игорный бизнес Инвестиции Щербиновский район

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