Резиденты «Азов-Сити» подали иски на 5 млрд рублей к властям Кубани

Резиденты ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити» ЗАО «Шамбала» и ООО «Роял Тайм Групп» пытаются добиться от государства компенсаций за закрытие проекта

Арбитражный суд Краснодарского края присмотрел к рассмотрению иска ЗАО «Шамбала» к администрации региона. Компания требует от властей принять на баланс здания казино и выплатить 3,3 млрд рублей — убытки от закрытия проекта. Также «Шамбала» намерена вернуть свои вложения в инфраструктуру общего пользования в игорной зоне.

В ходе подготовки к слушаниям суд назначил экспертизу, которая должна установить стоимость движимого и недвижимого имущества «Шамбалы». Также суд запросил документы о деятельности общества (выручка, структура себестоимости услуг, финансовые вложения, объем задолженности).

В арбитражном суде Москвы находится иск казанского ООО «Роял Тайм Групп», признанного банкротом инвестора игорной зоны, к администрации края и Минфину РФ на сумму более 2 млрд рублей — о взыскании убытков на 1,3 млрд рублей и упущенной выгоды на 718 млн рублей. Первое слушание назначено на 24 июня.

Подробности судебных споров участники не разглашают, пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты полагают, что шансы резидентов добиться компенсаций минимальны, то же касается и перспективы передачи имущества государству.