Резиденты «Азов-Сити» подали иски на 5 млрд рублей к властям Кубани
Резиденты ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити» ЗАО «Шамбала» и ООО «Роял Тайм Групп» пытаются добиться от государства компенсаций за закрытие проекта
Арбитражный суд Краснодарского края присмотрел к рассмотрению иска ЗАО «Шамбала» к администрации региона. Компания требует от властей принять на баланс здания казино и выплатить 3,3 млрд рублей — убытки от закрытия проекта. Также «Шамбала» намерена вернуть свои вложения в инфраструктуру общего пользования в игорной зоне.
В ходе подготовки к слушаниям суд назначил экспертизу, которая должна установить стоимость движимого и недвижимого имущества «Шамбалы». Также суд запросил документы о деятельности общества (выручка, структура себестоимости услуг, финансовые вложения, объем задолженности).
В арбитражном суде Москвы находится иск казанского ООО «Роял Тайм Групп», признанного банкротом инвестора игорной зоны, к администрации края и Минфину РФ на сумму более 2 млрд рублей — о взыскании убытков на 1,3 млрд рублей и упущенной выгоды на 718 млн рублей. Первое слушание назначено на 24 июня.
Подробности судебных споров участники не разглашают, пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты полагают, что шансы резидентов добиться компенсаций минимальны, то же касается и перспективы передачи имущества государству.
Как писали Юга.ру, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона. В январе следующего года арендаторы «Азов-Сити», которая работала в Щербиновском районе с 2009 года, получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют до 1 апреля 2015 года. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до января 2019 года.
В июне 2018 года перед прямой линией с Путиным сотрудники казино записали видеообращение, в котором попросили президента отменить закон о ликвидации игорной зоны. Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников «Азов-Сити».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 20 октября распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити». Ее закрыли 31 декабря 2018 года.
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