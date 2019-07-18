Доходы Кубани от игорного бизнеса упали почти на треть после закрытия «Азов-Сити»
Поступления налогов от игорного бизнеса в Краснодарском крае упали на 27% по сравнению с прошлым годом
Согласно опубликованному минфином Кубани отчету об исполнении бюджета региона на 1 июля текущего года, налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от игорного бизнеса в первом полугодии 2019 года составили более 232,9 млн рублей.
По данным из прошлогоднего отчета за аналогичный период сумма налоговых поступлений составляла около 319,8 млн рублей. Таким образом, бюджет получил с начала года почти на 27% меньше, чем годом ранее.
Как писали Юга.ру, первая в России игорная зона «Азов-Сити», открытая в Щербиновском районе Краснодарского края в 2009 году, вынуждена была закрыться после того, как в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона. После 2014 года игорная зона открылась в Красной Поляне, и в январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до января 2019 года. Ее закрыли 31 декабря 2018 года.
После этого инвестора игорной зоны — ООО «Роял Тайм Групп» признали банкротом, долги организации достигали 1,53 млрд рублей. Компания пыталась отсудить у властей 5 млрд рублей компенсации, но суд отказал.
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