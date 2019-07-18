Доходы Кубани от игорного бизнеса упали почти на треть после закрытия «Азов-Сити»

Поступления налогов от игорного бизнеса в Краснодарском крае упали на 27% по сравнению с прошлым годом

Согласно опубликованному минфином Кубани отчету об исполнении бюджета региона на 1 июля текущего года, налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от игорного бизнеса в первом полугодии 2019 года составили более 232,9 млн рублей.

По данным из прошлогоднего отчета за аналогичный период сумма налоговых поступлений составляла около 319,8 млн рублей. Таким образом, бюджет получил с начала года почти на 27% меньше, чем годом ранее.