Прокуратура указала властям на простой земли под бывшей игорной зоной «Азов-Сити»

Краснодарский край

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Власти Щербиновского района Кубани не сделали ничего для того, чтобы эффективно использовать земли бывшей игорной зоной «Азов-Сити», заявила прокуратура

В ведомстве отметили, что участок площадью более тысячи гектаров, который ранее использовался под игорную зону, с 1 января 2019 года так и не был переоформлен должным образом и не вовлечен в хозяйственный оборот.

«Такое бездействие противоречит положениям земельного, градостроительного законодательства, препятствует рациональному использованию земель и развитию как муниципального района, так и Краснодарского края в целом», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Ведомство внесло представление главе Щербиновского района с требованием устранить нарушения.

Напомним, ранее депутаты предлагали перепрофилировать эту территорию в промышленный парк. Однако власти района заявили, что в муниципалитете не хватает энергетических мощностей для обслуживания промышленных предприятий; также было непонятно, как будут использоваться помещения гостиниц в промышленном кластере, передает ТАСС.

Как писали Юга.ру, первая в России игорная зона «Азов-Сити», открытая в Щербиновском районе Краснодарского края в 2009 году, вынуждена была закрыться после того, как в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в регионе может работать только одна игорная зона. 

После 2014 года казино открылось в Красной Поляне, и в январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют. В мае 2016-го Путин продлил работу «Азов-Сити» до января 2019 года. Она прекратила существование 31 декабря 2018 года.

После этого инвестора игорной зоны — ООО «Роял Тайм Групп» признали банкротом, долги организации достигали 1,53 млрд рублей. Компания пыталась отсудить у властей 5 млрд рублей компенсации, но суд отказал.

Азов-Сити Прокуратура Щербиновский район

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