Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 10 февраля занял первое место в топ-10 бойцов ММА в мире

Информационный портал Sherdog, посвященный смешанным боевым искусствам (ММА), присвоил российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову первое место в мировом рейтинге, сообщил телеканал «360».

Второе и третье место заняли американские спортсмены Джон Джонсон и Генри Сехудо. На четвертом месте оказался Стипе Миочич, пятую строчку присудили Даниелю Кормье. 

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Также в мировой топ-10 попали Исраэль Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Тони Фергюсон и Александр Волкановски.

Напомним, 19 апреля состоится бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Для россиянина он будет третьим в статусе действующего чемпиона. По мнению экспертов, для Хабиба бой станет самым сложным в карьере.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов 26 ноября 2019 года подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Бой состоится 19 апреля в Нью-Йорке. Для Хабиба он станет третьим в статусе действующего чемпиона. По мнению экспертом, бой станет для россиянина самым сложным в его карьере.

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Юга.ру писали, что 18 января один из прошлых соперников дагестанца ирландский боец Конор МакГрегор, который в 2018 году проиграл Нурмагомедову, за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Президент UFC Дэйна Уайт обещал, что победа ирландца обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом. При этом сам дагестанец заявил, что ему неинтересен реванш даже за 100 млн долларов.

Об истории противостояния этих двух бойцов читайте в материале журналиста Юга.ру «Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов

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