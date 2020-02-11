Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира

Напомним, 19 апреля состоится бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Для россиянина он будет третьим в статусе действующего чемпиона. По мнению экспертов, для Хабиба бой станет самым сложным в карьере.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов 26 ноября 2019 года подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Бой состоится 19 апреля в Нью-Йорке. Для Хабиба он станет третьим в статусе действующего чемпиона. По мнению экспертом, бой станет для россиянина самым сложным в его карьере.

Юга.ру писали, что 18 января один из прошлых соперников дагестанца ирландский боец Конор МакГрегор, который в 2018 году проиграл Нурмагомедову, за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Президент UFC Дэйна Уайт обещал, что победа ирландца обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом. При этом сам дагестанец заявил, что ему неинтересен реванш даже за 100 млн долларов.

Об истории противостояния этих двух бойцов читайте в материале журналиста Юга.ру «Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов».