Отец Хабиба заявил, что сын должен закончить карьеру максимум через три боя

Абдулманап Нурмагомедов в феврале рассказал, когда его сыну следует закончить карьеру

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап 3 февраля в Москве выступил на презентации книги «Отец», которую он написал в соавторстве с Игорем Рыбаковым.

Во время выступления Нурмагомедов-старший заявил, что, по его мнению, сыну нужно заканчивать карьеру через полтора-два года. Таким образом, он может провести еще максимум три боя. При этом, по мнению тренера, два боя — более нормально, пишет ТАСС.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов 26 ноября подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Встреча пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.