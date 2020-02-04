Отец Хабиба заявил, что сын должен закончить карьеру максимум через три боя
Абдулманап Нурмагомедов в феврале рассказал, когда его сыну следует закончить карьеру
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап 3 февраля в Москве выступил на презентации книги «Отец», которую он написал в соавторстве с Игорем Рыбаковым.
Во время выступления Нурмагомедов-старший заявил, что, по его мнению, сыну нужно заканчивать карьеру через полтора-два года. Таким образом, он может провести еще максимум три боя. При этом, по мнению тренера, два боя — более нормально, пишет ТАСС.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов 26 ноября подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Встреча пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
18 января один из прошлых соперников дагестанца ирландский боец Конор МакГрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Президент UFC Дэйна Уайт обещал, что победа ирландца обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом. В 2018 году МакГрегор проиграл российскому спортсмену.
При этом сам Хабиб заявил, что ему неинтересен реванш даже за 100 млн долларов. Об истории противостояния этих двух бойцов читайте в материале журналиста Юга.ру «Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов».
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