В Сочи благодаря инвестпроектам хотят создать более 5 тыс. новых рабочих мест
На Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале, курорт представит семь проектов, которые позволят создать более 5 тыс. новых рабочих мест
В числе инвестпроектов: строительство бальнеологического курорта, яхтенной марины, IT-парка и развитие экологического туризма. Планируется, что в рамках форума власти Сочи подпишут пять протоколов о намерениях в сфере инвестиций на общую сумму более 74 млрд рублей, которая станет рекордной за последние пять лет, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Лейтмотивом экспозиции Краснодарского края станет «Экспорт услуг». Сочи представят в ней отдельным стендом.
Как писали Юга.ру, предположительно, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев, экономист Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева летели на Российский инвестиционный форум-2019 в Сочи и спели казачью песню в частном самолете.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.