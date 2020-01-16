В Сочи благодаря инвестпроектам хотят создать более 5 тыс. новых рабочих мест

На Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале, курорт представит семь проектов, которые позволят создать более 5 тыс. новых рабочих мест

В числе инвестпроектов: строительство бальнеологического курорта, яхтенной марины, IT-парка и развитие экологического туризма. Планируется, что в рамках форума власти Сочи подпишут пять протоколов о намерениях в сфере инвестиций на общую сумму более 74 млрд рублей, которая станет рекордной за последние пять лет, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Лейтмотивом экспозиции Краснодарского края станет «Экспорт услуг». Сочи представят в ней отдельным стендом.

Как писали Юга.ру, предположительно, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев, экономист Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева летели на Российский инвестиционный форум-2019 в Сочи и спели казачью песню в частном самолете.