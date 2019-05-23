Жители Краснодара просят губернатора не убирать троллейбус с улицы Красной. Видео
Жители Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара обратились с видеообращением к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и попросили не убирать троллейбусную линию на улице Красной
Краснодарцы записали видеообращение, которое 23 мая опубликовало общественное движение «Городские решения» на своем ютуб-канале.
В соцсетях 21 мая появилась информация о том, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной в связи с реконструкцией главной улицы города. В пресс-службе мэрии Краснодара пояснили, что такие планы рассматриваются, однако 1 июня троллейбусы не уйдут с Красной.
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Жители в своем обращении рассказали, что в сентябре прошлого года на улице Восточно-Кругликовской до Домбайской продлили троллейбусную линию. Там стали ходить троллейбусы № 21 и 31. Их маршрут проходит через улицу Красную. По словам жителей, ранее в Восточно-Кругликовском микрорайоне транспорт был плохо развит и добираться из центра туда было сложно. Люди ездили в переполненных автобусах и маршрутках.
Жители выразили обеспокоенность тем, что троллейбусы могут заменить на автобусы, которые, по мнению обратившихся, будут вмещать меньше пассажиров. Они указали и на то, что троллейбус — более экологичный вид транспорта, чем автобус. Граждане попросили главу региона разобраться в ситуации.
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