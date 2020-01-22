Технология 5G приведет к массовым атакам хакеров — специалист по кибербезопасности
Специалист по кибербезопасности сообщил, что в 2020 году из-за внедрения технологии 5G увеличится количество и мощность DDoS-атак
В этом году DDoS-атаки станут мощнее и будут происходить чаще. Такой прогноз дал глава департамента системных решений компании по кибербезопасности Group-IB Антон Фишман в беседе с РИА «Новости». По словам, это связано с распространением технологии 5G и большого числа небезопасных устройств.
DoS (англ. Denial of Service — «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему, при которой пользователи могут получить доступ к ресурсу. Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, говорят о DDoS-атаке (Distributed Denial of Service). Обычно хакеры применяют DDoS, чтобы обвалить работу серверов крупной компании или правительственной организации.
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«Скорость доступа в интернет по всему миру растет, при этом стоимость самих DDоS-атак в даркнете уменьшается из-за большого количества предложений, а пользователи все также беспечно относятся к безопасности своих девайсов и IOT-устройств», — предупредил Фишман.
Он напомнил, что хакеры могут устроить DDоS в качестве отвлекающего маневра при совершении других атак. Так, например, они применяют DDoS для хищения денег из банков и для вывода сервиса из строя, написал RT.
Отметим, сейчас сотовые операторы в России активно развивают 5G. Так, в июле 2019 года МТС сообщил, что запустит инкубатор для стартапов в сфере 5G, а в октябре уже начал внедрять сеть на базе технологии Massive MIMO в городах Краснодарского края.
Оператор Tele2 в сентябре предложил пользователям протестировать сеть 5G, а в октябре уже запустил облачные игры в пилотной сети пятого поколения.
«Билайн» в августе стал партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience.
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