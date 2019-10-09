Tele2 запустила облачные игры в сети 5G

В пресс-службе компании Tele2 рассказали, что в облаке пользователь играет на своем устройстве, но игру при этом запускают на удаленном сервере. На устройство пользователя передают только картинку, а движения мыши и команды с геймпада поступают на сервер. Облачный сервис позволяет играть на компьютере любой мощности. Главное условие для качества игры — это быстрый интернет.

Пользователи могут попробовать технологии cloud games в 5G Hub в салоне на Тверской улице, 25/9 в Москве. Тестируя облачные игры в пилотной зоне, Tele2 предлагает пользователям почувствовать разницу при подключении сервиса к 4G и 5G. На территории сloud games работают два ноутбука. Один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5G к сети пятого поколения, второй — через модем к сети 4G. Игру выводят на экраны, и геймер может увидеть качество в разных технологиях.

В cloud games важны не только скорости, но и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой. Во время облачной игры на сети 5G можно достичь скорости выше 1 Гбит/c с задержкой до 5 мс. При облачной игре даже на качественной сети 4G могут возникать проблемы — недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении.

«Представленный в салоне сценарий — это реальная возможность для абонента ощутить все ее плюсы. Мы приглашаем геймеров оценить разницу в качестве картинки и управляемости игры при подключении к 4G и 5G. Облачные сервисы и технология 5G создают идеальную пользовательскую комбинацию. После массового распространения сетей 5G в стране абоненты смогут запускать самые требовательные игры через стриминг на устройстве любой мощности, в любом удобном месте — в поездке на такси, в парке или за столиком кафе», — пояснил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2019 года абонент Tele2 впервые в России совершил видеозвонок по сети 5G. 8 августа Tele2 запустила первую в стране пилотную сеть 5G вместе с Ericsson на Тверской улице в Москве. В том же месяце оператору связи удалось получить скорость 2,1 Гбит/c в первой в стране пилотной зоне 5G.