Tele2 предложила пользователям протестировать сеть 5G

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) смогли самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице — от Кремля до Садового кольца.

С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson объяснили, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство. Информация с сенсоров-датчиков передается на платформу интернета вещей, откуда поступает конечному потребителю — на планшет или в центр мониторинга города. Направляя планшет на объекты экспозиции, посетители 5G Hub Tele2 увидели реализацию бизнес-кейсов в дополненной реальности.

Оператор связи в игровом формате продемонстрировал разницу между 5G и 4G в дополненной реальности. Для этого два смартфона подсоединили к Wi-Fi-роутеру 4G и Wi-Fi-терминалу 5G WNC. Игроки сражались в виртуальный пинг-понг, используя вместо теннисных ракеток обычные смартфоны. Таким образом, ракетка являлась единственным физическим объектом в этой игре, а мяч, стол и сетка — элементами дополненной реальности. Игра показала, что ракетка-смартфон на базе 4G не позволяет игроку показать такую же быструю реакцию, как у спортсмена, которому доступны низкая задержка и высокая скорость 5G.

Оператор также предложил посетителям самим протестировать технологию 5G. Для этого владельцы обычных смартфонов могли подключитсья к сети через портативные Wi-Fi-роутеры WNC.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин заявил, что цель эксплуатации пилотной сети — исследовать возможности миллиметрового диапазона для развития технологии.