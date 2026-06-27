В Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам

В городе вновь можно заправиться бензином на АЗС

26 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил , что в городе возобновили продажу топлива на АЗС по QR-кодам. Однако продолжает действовать ограничение: заправить можно только 20 литров конкретной марки топлива в одну определенную машину.

Не больше 20 литров в руки:

«Вводите номер, пожалуйста, внимательно и ждите, когда приложение стартанет само. Потом сразу надо выбрать необходимый вид топлива и направить заявку. Это сделано для вашего удобства: вводя автономер заранее, вы избежите ошибок», — объяснил Развозжаев.

Полученный QR-код необходимо использовать с 09:00 до 21:00. Отпуск топлива в канистры запрещен.

Напомним, ситуация с топливом на полуострове остается крайне напряженной. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продажа бензина и дизеля для населения полностью приостановлена — их отпускают только государственным и экстренным службам.