В Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам

Крым

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В городе вновь можно заправиться бензином на АЗС

26 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе возобновили продажу топлива на АЗС по QR-кодам. Однако продолжает действовать ограничение: заправить можно только 20 литров конкретной марки топлива в одну определенную машину.

Алгоритм действий:

  • перейти в бот в мессенджере по ссылке;
  • получить QR-код;
  • сохранить скриншот кода на мобильном телефоне;
  • проверить доступность топлива;
  • предъявить QR-код сотруднику АЗС.

Не больше 20 литров в руки:

«Вводите номер, пожалуйста, внимательно и ждите, когда приложение стартанет само. Потом сразу надо выбрать необходимый вид топлива и направить заявку. Это сделано для вашего удобства: вводя автономер заранее, вы избежите ошибок», — объяснил Развозжаев.

Полученный QR-код необходимо использовать с 09:00 до 21:00. Отпуск топлива в канистры запрещен.

Напомним, ситуация с топливом на полуострове остается крайне напряженной. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продажа бензина и дизеля для населения полностью приостановлена — их отпускают только государственным и экстренным службам.

Как писали Юга.ру, 24 июня оперштаб региона заявил, что в Краснодарском крае нет дефицита топлива.

Крым Нефть Севастополь Топливо

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