В Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам
В городе вновь можно заправиться бензином на АЗС
26 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе возобновили продажу топлива на АЗС по QR-кодам. Однако продолжает действовать ограничение: заправить можно только 20 литров конкретной марки топлива в одну определенную машину.
Алгоритм действий:
Не больше 20 литров в руки:
«Вводите номер, пожалуйста, внимательно и ждите, когда приложение стартанет само. Потом сразу надо выбрать необходимый вид топлива и направить заявку. Это сделано для вашего удобства: вводя автономер заранее, вы избежите ошибок», — объяснил Развозжаев.
Полученный QR-код необходимо использовать с 09:00 до 21:00. Отпуск топлива в канистры запрещен.
Напомним, ситуация с топливом на полуострове остается крайне напряженной. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продажа бензина и дизеля для населения полностью приостановлена — их отпускают только государственным и экстренным службам.
Как писали Юга.ру, 24 июня оперштаб региона заявил, что в Краснодарском крае нет дефицита топлива.
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