МТС запустит инкубатор для стартапов в сфере 5G
Российский оператор связи МТС в июле сообщил о запуске в Москве инкубационной программы для стартапов по тестированию в сетях 5G
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МТС предоставит площадку, оборудованную для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения, а также привлечет собственных экспертов в качестве менторов для участников инкубатора. Стартапы, признанные лучшими, получат гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС.
«В рамках инкубационной программы компания привлекает к сотрудничеству стартапы, которые используют технологии и решения 5G в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚). Также компанию интересуют решения в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных», — рассказали 18 июля в пресс-службе компании МТС.
Формат инкубатора предполагает рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС, модули 5G для установки в оборудование.
Резидентами инкубатора могут стать любые команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Чтобы попасть на площадку, нужно подать заявку на сайте МТС.
В сентябре эксперты MTS Startup Hub выберут лучшие решения и пригласят их разработчиков в инкубатор, где стартапы будут тестировать свои гипотезы и испытывать прототипы. Самые успешные проекты получат гранты на продолжение разработок. Конечной целью инкубации может стать подписание контракта с корпорацией, инвестиции от МТС или покупка компанией технологии и команды стартапа.
«Объявив набор стартапов для 5G инкубатора, мы максимально расширяем круг компаний, которые могут получить доступ к передовым технологиям на инфраструктуре МТС. Совместно с технологическими предпринимателями мы сможем у себя на площадке проработать идеи, решения и кейсы в сфере 5G. Чем больше мы протестируем их сегодня, тем эффективнее они будут использоваться после запуска 5G в России», — сказал руководитель МТС Startup Hub Дмитрий Курин.
Он добавил, что до конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G инкубатора 100 млн рублей.
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В 2019 году МТС готовится запустить пилотные зоны 5G. Ранее компания протестировала ряд технологий и решений сети пятого поколения, а некоторые из них внедрила на действующей сети 4G.
Как сообщали Юга.ру, в июне стало известно, что МТС вместе с китайской компанией Huawei займутся развитием технологий 5G в России.
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