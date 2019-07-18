МТС запустит инкубатор для стартапов в сфере 5G

Российский оператор связи МТС в июле сообщил о запуске в Москве инкубационной программы для стартапов по тестированию в сетях 5G

МТС предоставит площадку, оборудованную для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения, а также привлечет собственных экспертов в качестве менторов для участников инкубатора. Стартапы, признанные лучшими, получат гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС.

«В рамках инкубационной программы компания привлекает к сотрудничеству стартапы, которые используют технологии и решения 5G в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚). Также компанию интересуют решения в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных», — рассказали 18 июля в пресс-службе компании МТС.

Формат инкубатора предполагает рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС, модули 5G для установки в оборудование.

Резидентами инкубатора могут стать любые команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Чтобы попасть на площадку, нужно подать заявку на сайте МТС.