МТС подготовит сеть в Краснодарском крае к внедрению 5G
Российский оператор связи МТС в октябре начал внедрять сеть на базе технологии Massive MIMO (сеть для перехода к 5G) в городах Краснодарского края
Наибольшее количество базовых станций с Massive MIMO сосредоточено в Краснодаре, Сочи и Анапе. Дополнительно часть объектов размещена в Новороссийске, Ейске, Славянске-на-Кубани и Белореченске.
В пресс-службе МТС пояснили, что в радиусе действия базовых станций Massive MIMO работает большинство современных моделей смартфонов с поддержкой диапазона LTE-TDD 2600. Доля таких смартфонов в сети МТС в крупных российских городах составляет в среднем более 70% от общего количества 4G-устройств.
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МТС протестировала технологию Massive MIMO в 2018 году во время подготовки сети к чемпионату мира по футболу. Massive MIMO была развернута в 7 из 11 городов турнира. Пропускная способность сети увеличилась в пять раз.
«Тестирование новой технологии позволило сделать убедительный вывод о том, что Massive MIMO — стратегическое решение для перехода к сетям сверхвысокой емкости, то есть к 5G. Технология решает вопросы с тяжелым контентом, что особенно актуально для массовых мероприятий, когда зрители хотят делиться увиденным онлайн», — прокомментировал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
В пресс-службе добавили, что после включения объектов связи по новой технологии в районах установки скорости передачи данных выросли до четырех раз.
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