«Билайн» и GoTech привлекают стартапы для развития 5G

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«Билайн» стал партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience

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Компания GoTech ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе «Билайн», созданной для работы в сетях нового поколения.

В фокусе Билайн проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:

  • умный город;
  • промышленность;
  • дроны;
  • беспилотные автомобили;
  • виртуальная и дополненная реальность;
  • энергоэффективные технологии;
  • телемедицина.

В рамках трека пилотных проектов компания также рассмотрит команды разработчиков и стартапы, которые смогут представить:

  • B2B-решения в области FinTech, Retail, Marketing, HR Tech, Индустрия 4.0 и EnergyTech, подключенные автомобили, VR/AR/MR, тактильный интернет, телемедицина, умный город и управление здравоохранением в городской среде (Urban Health) и другие.
  • B2C-решения, позволяющие быстрее решать бытовые задачи и упростить процесс управления финансами, используя интерфейс мобильного приложения.
  • Технологии и продукты, которые могут отслеживать поведение водителя за рулем автомобиля (контроль поведения водителя, поощрение безопасного вождения, управление страховыми выплатами).

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Отдельное внимание уделят социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health, рассказали в пресс-службе компании.

«Билайн» не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017 и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них Cloud Interpreter и PharmMarket.

Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте gotech.vc/contest. Форум GoTech Arena, где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.

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