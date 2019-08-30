«Билайн» и GoTech привлекают стартапы для развития 5G
«Билайн» стал партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience
Читайте также:
Компания GoTech ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе «Билайн», созданной для работы в сетях нового поколения.
В фокусе Билайн проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:
- умный город;
- промышленность;
- дроны;
- беспилотные автомобили;
- виртуальная и дополненная реальность;
- энергоэффективные технологии;
- телемедицина.
В рамках трека пилотных проектов компания также рассмотрит команды разработчиков и стартапы, которые смогут представить:
- B2B-решения в области FinTech, Retail, Marketing, HR Tech, Индустрия 4.0 и EnergyTech, подключенные автомобили, VR/AR/MR, тактильный интернет, телемедицина, умный город и управление здравоохранением в городской среде (Urban Health) и другие.
- B2C-решения, позволяющие быстрее решать бытовые задачи и упростить процесс управления финансами, используя интерфейс мобильного приложения.
- Технологии и продукты, которые могут отслеживать поведение водителя за рулем автомобиля (контроль поведения водителя, поощрение безопасного вождения, управление страховыми выплатами).
Читайте также:
Отдельное внимание уделят социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health, рассказали в пресс-службе компании.
«Билайн» не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017 и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них Cloud Interpreter и PharmMarket.
Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте gotech.vc/contest. Форум GoTech Arena, где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.
Читайте также
Еще три кандидата заявились на конкурс на пост мэра Сочи в последний момент
Теперь их 18, и о них стало кое-что известно
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.