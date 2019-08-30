«Билайн» и GoTech привлекают стартапы для развития 5G

Компания GoTech ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе «Билайн», созданной для работы в сетях нового поколения.

В фокусе Билайн проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях: