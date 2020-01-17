«Ростелеком» обновил и усилил защиту клиентов от DDoS-атак

«Ростелеком» в январе сообщил об обновлении программно-аппаратного комплекса «Периметр», который защищает клиентов от DDoS-атак

В компании 16 января рассказали, что благодаря более совершенным технологиям и методам обнаружение атаки и включение защиты происходит за несколько секунд. При этом функционал описания вредоносной активности создан так, что с течением времени адаптирует процесс выявления атак персонально под каждого заказчика Anti-DDoS ПАО «Ростелеком».

Кроме того, теперь механизм «Периметра» позволяет точечно активировать защиту атакуемого ресурса, что сведет к минимуму возможные влияния на легитимный трафик.