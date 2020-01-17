«Ростелеком» обновил и усилил защиту клиентов от DDoS-атак

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

«Ростелеком» в январе сообщил об обновлении программно-аппаратного комплекса «Периметр», который защищает клиентов от DDoS-атак

В компании 16 января рассказали, что благодаря более совершенным технологиям и методам обнаружение атаки и включение защиты происходит за несколько секунд. При этом функционал описания вредоносной активности создан так, что с течением времени адаптирует процесс выявления атак персонально под каждого заказчика Anti-DDoS ПАО «Ростелеком».

Кроме того, теперь механизм «Периметра» позволяет точечно активировать защиту атакуемого ресурса, что сведет к минимуму возможные влияния на легитимный трафик.

Читайте также:

«„Периметр“ в комплексе с другими системами фильтрации DDoS уже несколько лет используется в „Ростелекоме” как для защиты собственных сетевых ресурсов, так и для организации клиентских сервисов. Обновление позволило нам поднять эшелонированную систему защиты от DDoS-атак на новый уровень с точки зрения качества и функциональности», — отметил Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре компании «Ростелеком».

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что «Ростелеком» запустил сервис защиты облачных данных.

Безопасность Интернет Компьютеры Ростелеком

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Медведев успел подписать несколько указов в последний день работы премьер-министром РФ. Вот они
Пострадавшую в массовом ДТП под Краснодаром доставили в больницу санавиацией
В Краснодаре 9 Мая откроют мемориал защитникам Пашковской переправы
Следственный комитет рассказал подробности дела против замглавы минсельхоза Кубани
Жителя Мостовского района будут судить за избиение двухлетней падчерицы
Крещенские морозы по-кубански. Синоптик рассказал о погоде на выходных

Лента новостей

Крещенские морозы по-кубански

Синоптик рассказал о погоде на выходных

Жители Белореченска жалуются на проблемы со здоровьем из‑за полигона ТКО

В чем там дело

Статьи

Какой вы министр?

Несерьезная игра от Юга.ру

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале