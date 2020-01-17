«Ростелеком» обновил и усилил защиту клиентов от DDoS-атак
«Ростелеком» в январе сообщил об обновлении программно-аппаратного комплекса «Периметр», который защищает клиентов от DDoS-атак
В компании 16 января рассказали, что благодаря более совершенным технологиям и методам обнаружение атаки и включение защиты происходит за несколько секунд. При этом функционал описания вредоносной активности создан так, что с течением времени адаптирует процесс выявления атак персонально под каждого заказчика Anti-DDoS ПАО «Ростелеком».
Кроме того, теперь механизм «Периметра» позволяет точечно активировать защиту атакуемого ресурса, что сведет к минимуму возможные влияния на легитимный трафик.
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«„Периметр“ в комплексе с другими системами фильтрации DDoS уже несколько лет используется в „Ростелекоме” как для защиты собственных сетевых ресурсов, так и для организации клиентских сервисов. Обновление позволило нам поднять эшелонированную систему защиты от DDoS-атак на новый уровень с точки зрения качества и функциональности», — отметил Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре компании «Ростелеком».
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что «Ростелеком» запустил сервис защиты облачных данных.
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