В Сочи шестилетнего мальчика засосало в диффузор бассейна в санатории
Полиция Сочи начала проверку после того, как шестилетнего ребенка 20 января засосало в диффузор бассейна
Читайте также:
Инцидент произошел в одном из санаториев курорта. Мальчика засосало в диффузор, в результате он получил ушибы. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в августе в Сочи на пляже одного из аквапарков мальчик из Саратова зацепился ногой за кусок дерева, и ему оторвало часть пальца. МВД проводило проверку по факту сллучившегося.
Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в Лазаревском районе Сочи во время ливня мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской. Его смыло течением, позже тело ребенка нашли в море.
В июле прошлого года шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Дагестане.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.