В Сочи шестилетнего мальчика засосало в диффузор бассейна в санатории

Краснодарский край

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Полиция Сочи начала проверку после того, как шестилетнего ребенка 20 января засосало в диффузор бассейна

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Инцидент произошел в одном из санаториев курорта. Мальчика засосало в диффузор, в результате он получил ушибы. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе в Сочи на пляже одного из аквапарков мальчик из Саратова зацепился ногой за кусок дерева, и ему оторвало часть пальца. МВД проводило проверку по факту сллучившегося.

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в Лазаревском районе Сочи во время ливня мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской. Его смыло течением, позже тело ребенка нашли в море.

В июле прошлого года шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Дагестане.

Бассейны Дети Полиция Сочи

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