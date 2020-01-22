В Сочи шестилетнего мальчика засосало в диффузор бассейна в санатории

Полиция Сочи начала проверку после того, как шестилетнего ребенка 20 января засосало в диффузор бассейна

Инцидент произошел в одном из санаториев курорта. Мальчика засосало в диффузор, в результате он получил ушибы. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе в Сочи на пляже одного из аквапарков мальчик из Саратова зацепился ногой за кусок дерева, и ему оторвало часть пальца. МВД проводило проверку по факту сллучившегося.

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в Лазаревском районе Сочи во время ливня мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской. Его смыло течением, позже тело ребенка нашли в море.

В июле прошлого года шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Дагестане.