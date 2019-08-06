Девятилетний мальчик из детского лагеря лишился части пальца в аквапарке Сочи

В Сочи девятилетний мальчик, отдыхающий в детском лагере, лишился пальца после отдыха в аквапарке

Ребенок приехал на курорт из Саратова вместе с братом, чтобы провести каникулы в детском лагере. 2 августа детей повели в аквапарк, с которым у лагеря заключен договор.

Пострадавший мальчик рассказал, что травму он получил на пляже аквапарка, когда зацепился ногой за кусок дерева.

«У мальчика травматический отрыв ногтевой фаланги третьего пальца правой стопы, он находится в горбольнице Сочи», — цитирует источник в правоохранительных органах «Комсомольская правда — Кубань».

Врачи медучреждения рассказали порталу Юга.ру, что ребенок проходит необходимое лечение, к нему из Саратова приехала мать. Когда мальчика выпишут, пока не известно.

Как сообщали Юга.ру, в июле 4-летний ребенок утонул в аквапарке в Гулькевичах.