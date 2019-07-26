Шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Дагестане

В дагестанском Кизляре полиция проверит обстоятельства гибели ребенка, который 25 июля утонул в бассейне

Трагедия случилась днем в санатории-профилактории «Терек». Шестилетняя девочка, которая находилась в здравнице со своим дядей, купалась в бассейне на надувном круге. Ребенок прыгнул в воду и выскользнул из круга.

Исчезновение девочки заметили не сразу, а когда ее достали из воды, она уже была мертва, сообщили «Махачкалинские известия» со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.

По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, 17 июля в в Каспийском море утонули два ребенка и две женщины.