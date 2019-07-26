Шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Дагестане
В дагестанском Кизляре полиция проверит обстоятельства гибели ребенка, который 25 июля утонул в бассейне
Трагедия случилась днем в санатории-профилактории «Терек». Шестилетняя девочка, которая находилась в здравнице со своим дядей, купалась в бассейне на надувном круге. Ребенок прыгнул в воду и выскользнул из круга.
Читайте также:
Исчезновение девочки заметили не сразу, а когда ее достали из воды, она уже была мертва, сообщили «Махачкалинские известия» со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.
По факту случившегося проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, 17 июля в в Каспийском море утонули два ребенка и две женщины.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.