Полиция занялась инцидентом в аквапарке Сочи, где мальчик лишился части пальца

Как писали Юга.ру, накануне стало известно, что на пляже одного из аквапарков Сочи мальчик из Саратова зацепился ногой за кусок дерева, и ему оторвало часть пальца. Сейчас ребенок проходит лечение в городской больнице.

МВД в августе начало проверку по факту несчастного случая в аквапарке Сочи, где девятилетний ребенок из детского лагеря лишился фаланги пальца

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