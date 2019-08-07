Полиция занялась инцидентом в аквапарке Сочи, где мальчик лишился части пальца

Краснодарский край

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МВД в августе начало проверку по факту несчастного случая в аквапарке Сочи, где девятилетний ребенок из детского лагеря лишился фаланги пальца

«Материал зарегистрирован. Проводится проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, накануне стало известно, что на пляже одного из аквапарков Сочи мальчик из Саратова зацепился ногой за кусок дерева, и ему оторвало часть пальца. Сейчас ребенок проходит лечение в городской больнице.

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Полиция занялась инцидентом в аквапарке Сочи, где мальчик лишился части пальца
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