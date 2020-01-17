«Привет», «Андрей»! Стали известны самые популярные пароли россиян

Специалисты 17 января представили рейтинг самых популярных в России и мире паролей

«Известия» опубликовали результаты исследования компании DeviceLock, которая занимается кибербезопасностью. Эксперты провели анализ порядка 5 млрд данных, оказавшихся в открытом доступе, и выяснили самые популярные среди пользователей пароли.

Лидеры из года в год не меняются: это пароли 123456 и qwerty, рассказали специалисты. Кроме того, в мировой топ вошли password, 1111111 и q2w3e.

Если рассматривать российский сегмент пользователей, то россияне любят использовать следующие пароли: «пароль», «йцукен» (qwerty, набранный кириллицей) и «я». Также популярными в России паролями оказались слова «привет», «солнышко», варианты «люблю» и «любовь», имена «наташа», «максим» и «андрей».

Эксперты напомнили, что, взломав пароль, мошенники могут воспользоваться данными банковских карт, аккаунтами в соцсетях, организовать рассылку от имени пользователя, написал «360».