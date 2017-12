Рейтинг самых ненадежных паролей года вновь возглавили 123456 и password

Компания SplashData, которая занимается менеджментом паролей, составила список самых неудачных паролей 2017 года

Первое и второе места четвертый год подряд занимают пароли 123456 и password. Пятерку лидеров замкнули 12345678, qwerty и 12345.

В топ-25 попали football, admin, welcome, login, abc123, dragon, passw0rd и master, whatever. В этом году в подборке появилось несколько новых комбинаций — letmein, iloveyou, monkey, starwars, hello, freedom, whatever, qazwsx и trustno1.

Отмечается, что по мнению многих пользователей, замена буквы «o» на цифру «0» сделает пароль сложнее, но на самом деле это не так — хакеры знают об этой уловке и легко обходят ее.