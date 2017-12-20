Рейтинг самых ненадежных паролей года вновь возглавили 123456 и password
Компания SplashData, которая занимается менеджментом паролей, составила список самых неудачных паролей 2017 года
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На протяжении семи лет компания публикует списки самых распространенных небезопасных паролей, которые пользователи ставят на свою электронную почту, страницы в соцсетях и другие учетные записи.
Первое и второе места четвертый год подряд занимают пароли 123456 и password. Пятерку лидеров замкнули 12345678, qwerty и 12345.
В топ-25 попали football, admin, welcome, login, abc123, dragon, passw0rd и master, whatever. В этом году в подборке появилось несколько новых комбинаций — letmein, iloveyou, monkey, starwars, hello, freedom, whatever, qazwsx и trustno1.
Отмечается, что по мнению многих пользователей, замена буквы «o» на цифру «0» сделает пароль сложнее, но на самом деле это не так — хакеры знают об этой уловке и легко обходят ее.
Кроме того, если вы считаете себя единственным фанатом «Звездных войн», учтите, что взломщики следят за поп-культурой и используют эти данные для входа в аккаунты, пишет Motherboard.
Рекомендуется придумывать сложные пароли из комбинации букв, цифр и символов, а также использовать разные пароли для разных учетных записей. В Splashdata советуют использовать двухфакторную авторизацию.
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