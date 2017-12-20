Рейтинг самых ненадежных паролей года вновь возглавили 123456 и password

Компания SplashData, которая занимается менеджментом паролей, составила список самых неудачных паролей 2017 года

На протяжении семи лет компания публикует списки самых распространенных небезопасных паролей, которые пользователи ставят на свою электронную почту, страницы в соцсетях и другие учетные записи.

Первое и второе места четвертый год подряд занимают пароли 123456 и password. Пятерку лидеров замкнули 12345678, qwerty и 12345.

В топ-25 попали football, admin, welcome, login, abc123, dragon, passw0rd и master, whatever. В этом году в подборке появилось несколько новых комбинаций — letmein, iloveyou, monkey, starwars, hello, freedom, whatever, qazwsx и trustno1.

Отмечается, что по мнению многих пользователей, замена буквы «o» на цифру «0» сделает пароль сложнее, но на самом деле это не так — хакеры знают об этой уловке и легко обходят ее.