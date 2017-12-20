Рейтинг самых ненадежных паролей года вновь возглавили 123456 и password

В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания SplashData, которая занимается менеджментом паролей, составила список самых неудачных паролей 2017 года

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На протяжении семи лет компания публикует списки самых распространенных небезопасных паролей, которые пользователи ставят на свою электронную почту, страницы в соцсетях и другие учетные записи.

Первое и второе места четвертый год подряд занимают пароли 123456 и password. Пятерку лидеров замкнули 12345678, qwerty и 12345.

В топ-25 попали football, admin, welcome, login, abc123, dragon, passw0rd и master, whatever. В этом году в подборке появилось несколько новых комбинаций — letmein, iloveyou, monkey, starwars, hello, freedom, whatever, qazwsx и trustno1.

Отмечается, что по мнению многих пользователей, замена буквы «o» на цифру «0» сделает пароль сложнее, но на самом деле это не так — хакеры знают об этой уловке и легко обходят ее.

© Графика с сайта teamsid.com
© Графика с сайта teamsid.com

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Кроме того, если вы считаете себя единственным фанатом «Звездных войн», учтите, что взломщики следят за поп-культурой и используют эти данные для входа в аккаунты, пишет Motherboard.

Рекомендуется придумывать сложные пароли из комбинации букв, цифр и символов, а также использовать разные пароли для разных учетных записей. В Splashdata советуют использовать двухфакторную авторизацию.

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