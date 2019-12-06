Как защитить себя от кражи денег с карт: советы эксперта

Краснодарский край, Вся Россия

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Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что надо делать, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить деньги на банковской карте

По словам эксперта, мошенники применяют одни и те же схемы уже долгое время.

 «Первое: если вам звонят из банка, и вы даже видите номер, правильный вопрос: «Пожалуйста, представьтесь». Половина проблем сразу исчезнет. Второе: нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс», — рассказал RT Масалович.

Специалист подчеркнул, что клиент банка не должен забывать о законном праве на личное присутствие при совершении денежных операций.

«Во все места, где производится процессуальное действие, можно самому прийти и сказать, что все операции должны производится при личном присутствии. То есть никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично», — заключил Масалович.

Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин в июне 2018 года подписал закон, который позволит временно блокировать банковские карты при подозрении на хищение с них денег.

Банки Безопасность Деньги

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