Как защитить себя от кражи денег с карт: советы эксперта
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что надо делать, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить деньги на банковской карте
По словам эксперта, мошенники применяют одни и те же схемы уже долгое время.
«Первое: если вам звонят из банка, и вы даже видите номер, правильный вопрос: «Пожалуйста, представьтесь». Половина проблем сразу исчезнет. Второе: нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс», — рассказал RT Масалович.
Специалист подчеркнул, что клиент банка не должен забывать о законном праве на личное присутствие при совершении денежных операций.
«Во все места, где производится процессуальное действие, можно самому прийти и сказать, что все операции должны производится при личном присутствии. То есть никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично», — заключил Масалович.
Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин в июне 2018 года подписал закон, который позволит временно блокировать банковские карты при подозрении на хищение с них денег.
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