Жителя Кубани обвинили в сливе данных 703 тысяч сотрудников РЖД
Программист из Краснодарского края летом украл персональные данные сотрудников РЖД. В декабре ему предъявили обвинение
О краже персональных данных 703 тыс. человек 27 августа сообщил на портале habr.com технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Он предположил, что утекла база данных службы безопасности. В свободном доступе в сети оказались ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, должности, фотографии и телефоны работников РЖД.
В тот же день в пресс-службе РЖД сообщили, что в связи со взломом обратятся в правоохранительные органы. В компании уточнили, что утечка коснулась только сотрудников и не затронула данные пассажиров.
6 декабря стало известно, что в краже базы данных обвиняют жителя Краснодарского края 1993 года рождения — специалиста в IT-сфере.
По данным следствия, в июне 2019 года программист незаконно добыл учетные записи двух работников РЖД и 96 уникальных ip-адресов. С их помощью он получил доступ к базе данных, находящейся на внутренних ресурсах компании. Обвиняемый скопировал несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства и работников РЖД. Через некоторое время он опубликовал данные на одном из сайтов, хостинг которого расположен в Германии, пишет RT.
Следователи предъявили хакеру обвинение по ч. 1 ст. 183 (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч. 1 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Он признал вину, сообщили 6 декабря в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Юга.ру уже сообщали об утечках персональных данных жителей России. Так, в апреле стало известно об утечке 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве граждан. Эти данные потерялись (или были проданы/похищены) на электронных торговых закупочных площадках, где размещают коммерческие и государственные услуги. В том же месяце в интернете обнаружили личные данные около 120 тыс. человек из черного списка Банка России.
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