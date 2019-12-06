Жителя Кубани обвинили в сливе данных 703 тысяч сотрудников РЖД

Программист из Краснодарского края летом украл персональные данные сотрудников РЖД. В декабре ему предъявили обвинение

О краже персональных данных 703 тыс. человек 27 августа сообщил на портале habr.com технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Он предположил, что утекла база данных службы безопасности. В свободном доступе в сети оказались ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, должности, фотографии и телефоны работников РЖД.

В тот же день в пресс-службе РЖД сообщили, что в связи со взломом обратятся в правоохранительные органы. В компании уточнили, что утечка коснулась только сотрудников и не затронула данные пассажиров.

6 декабря стало известно, что в краже базы данных обвиняют жителя Краснодарского края 1993 года рождения — специалиста в IT-сфере.