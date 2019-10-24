Федеральные СМИ написали о новой крупной утечке данных клиентов Сбербанка, сам банк это отрицает

Что произошло. «Коммерсантъ» написал, что новая база данных клиентов банка появилась в теневом интернете 13 октября. Продавец заявил, что она состоит примерно из миллиона строк с полными данными людей, имеющих кредиты либо кредитные карты. В данных указаны паспорта, адреса проживания и прописки, номера телефонов и счетов, суммы остатка и задолженности. Кроме этого, в базе есть выгрузка с записью последнего звонка клиента в банк. Покупатель может выбрать любое количество данных, а также сформировать выборку, по которой ему продадут информацию, — по региону, сумме долга и так далее.

Журналист издания связался с продавцом и узнал, что база появилась в 2015 году и еженедельно обновляется. При этом информация поставляется не из первых рук, а перекупается у других людей — по 30 рублей за одну строку. В свою очередь «Известия» сообщают, что в базе содержатся сведения, касающиеся 11,5 тыс. россиян. Издание приобрело тестовую часть всех данных и проверило их подлинность через онлайн-приложение Сбербанка, в котором при переводе денег по номеру телефону можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии. Журналисты также дозвонились до одного из заемщиков банка и уточнили у него подлинность информации. Во всех случаях проверки данные совпали с теми, что были в базе.