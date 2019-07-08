«Ростелеком» устроит конкурс по кибербезорпасности для студентов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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«Ростелеком» в июле проведет для студентов вузов всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень»

Организаторами соревнований выступят оператор связи «Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар». Те, кто покажет высший результат, смогут принять участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройти стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Запланированы два этапа состязаний. Первый из них продлится сутки и пройдет в формате онлайн-соревнования по информационной безопасности. Ключевой темой станет защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.

Работы оценит автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.

На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.

Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Для участия в соревнованиях необходимо до 19 июля зарегистрироваться на сайте cyberchallenge.rt.ru. Испытать себя смогут студенты 18-22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Онлайн-этап соревнований пройдет 20-21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22-24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте соревнования.

Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.

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