В Адыгее при земляных работах обнаружили старинные останки людей
Возле поселка Новая Адыгея в сентябре при разгрузке грунта местные жители обнаружили множество человеческих останков
Жители Тахтамукайского района 12 сентября заметили многочисленные человеческие кости и около 20 черепов, когда разгружали привезенный грунт. По одной из версий, останки появились там в результате повреждения старинного кладбища, которое давно не используется. Визуально можно определить, что останки много лет пролежали в земле, рассказали следователи.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили порталу Юга.ру в Тахтамукайском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Адыгее.
«Все кости изъяты, назначена экспертиза, по итогам которой будут приняты процессуальные решения, а также установлено количество людей, которым принадлежат останки, и время захоронения», — заключили в следкоме.
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