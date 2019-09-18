В Адыгее при земляных работах обнаружили старинные останки людей

Адыгея

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Возле поселка Новая Адыгея в сентябре при разгрузке грунта местные жители обнаружили множество человеческих останков

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Жители Тахтамукайского района 12 сентября заметили многочисленные человеческие кости и около 20 черепов, когда разгружали привезенный грунт. По одной из версий, останки появились там в результате повреждения старинного кладбища, которое давно не используется. Визуально можно определить, что останки много лет пролежали в земле, рассказали следователи.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили порталу Юга.ру в Тахтамукайском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Адыгее.

«Все кости изъяты, назначена экспертиза, по итогам которой будут приняты процессуальные решения, а также установлено количество людей, которым принадлежат останки, и время захоронения», — заключили в следкоме.

Археология История кладбище Следственный комитет

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