Список российских долларовых миллиардеров пополнился двумя новыми именами. Теперь их 13

Состояние двух российских бизнесменов, Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, превысило 1 млрд долларов у каждого

Компания Veeam Software занимается созданием программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. У компании свыше 365 тыс. клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из которых находятся в России. Штаб-квартира Veeam Software находится в швейцарском городе Бар, но после закрытия сделки она переедет в США, а Баронов и Тимашев уйдут из совета директоров.

Венчурный фонд приобрел компанию за 5 млрд долларов, сделку планируют закрыть в первом квартале 2020 года.

Тимашев и Баронов стали долларовыми миллиардерами после продажи основанной ими компании Veeam Software, которую купил американский венчурный фонд Insight Partners, сообщил Forbes со ссылкой на сайт Veeam.

Forbes напомнил, что весной 2019 года состояние бизнесменов оценивалось в 700 млн долларов. Оценивая сумму сделки и стоимости и других активов, издание предположило, что состояние Тимашева и Баронова выросло до 1,2 млрд долларов.

В 2019 году рейтинг Forbes насчитывал 11 бизнесменов, которые имели состояние более 1 млрд долларов. Первое место в нем занимал Леонид Михельсон (2,4 млрд долларов), второе — Владимир Лисин (2,13 млдр долларов), третье Вагит Алекперов (2,07 млрд долларов), закрывал список Виктор Вексельберг с состоянием в 1,15 млрд долларов.