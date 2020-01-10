Список российских долларовых миллиардеров пополнился двумя новыми именами. Теперь их 13
Состояние двух российских бизнесменов, Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, превысило 1 млрд долларов у каждого
Тимашев и Баронов стали долларовыми миллиардерами после продажи основанной ими компании Veeam Software, которую купил американский венчурный фонд Insight Partners, сообщил Forbes со ссылкой на сайт Veeam.
Венчурный фонд приобрел компанию за 5 млрд долларов, сделку планируют закрыть в первом квартале 2020 года.
Компания Veeam Software занимается созданием программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. У компании свыше 365 тыс. клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из которых находятся в России. Штаб-квартира Veeam Software находится в швейцарском городе Бар, но после закрытия сделки она переедет в США, а Баронов и Тимашев уйдут из совета директоров.
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Forbes напомнил, что весной 2019 года состояние бизнесменов оценивалось в 700 млн долларов. Оценивая сумму сделки и стоимости и других активов, издание предположило, что состояние Тимашева и Баронова выросло до 1,2 млрд долларов.
В 2019 году рейтинг Forbes насчитывал 11 бизнесменов, которые имели состояние более 1 млрд долларов. Первое место в нем занимал Леонид Михельсон (2,4 млрд долларов), второе — Владимир Лисин (2,13 млдр долларов), третье Вагит Алекперов (2,07 млрд долларов), закрывал список Виктор Вексельберг с состоянием в 1,15 млрд долларов.
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