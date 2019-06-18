Forbes оценил земли семьи Ткачева в миллиард долларов
Семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева заняла первое место в рейтинге землевладельцев России
Издание Forbes с 2005 года составляет рейтинг землевладельцев в России. На данный момент в стране 20 предпринимателей контролируют 7,9 млн га земли стоимостью 471,6 млрд рублей.
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На первом месте расположилась фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», которая распоряжается 649 тыс. га стоимостью 68,5 млрд рублей. Штаб-квартира «Агрокомплекса» находится в Выселках, основными владельцами являются члены семьи бывшего губернатора Кубани и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Фирме принадлежат земли в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области и Адыгее.
Второе место занял ростовский агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова, который оценивается в 45,6 млрд рублей. Компания владеет землями на площади 412 тыс. га в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском крае. Третьим идет московский «Мираторг» Александра и Виктора Линник, оцененный в 45 млрд рублей. Компания владеет землями площадью 1 га в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областях.
Пятерку лидеров замкнул концерн «Покровский» из станицы Каневской, занимающийся производством электрооборудования, строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. Стоимость компании Андрея Коровайко — 31,2 млрд рублей, площадь — 240 тыс. га.
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На десятом месте оказался «Юг Руси» из Аксая Ростовской области, оцененный в 18,2 млрд рублей. В распоряжении предприятия 200 тыс. га земель в Волгоградской области, а также на Кубани и на Дону.
Подсчеты рейтинга производились исходя из их площади и расчетной цены одного гектара. При расчете стоимости 1 га земли сельхозназначения в том или ином субъекте РФ использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года стало известно, что Александр Ткачев, покинувший пост министра сельского хозяйства России, вошел в новый состав совета директоров «Агрокомплекса». На встрече с работниками предприятия он заявил, что покинул пост главы Минсельхоза, чтобы посвятить себя малой родине и сотрудникам компании. В августе того же года Ткачев стал главой совета директоров «Агрокомплекса», сменив на этом посту своего зятя.
«Агрокомплекс» — семейный бизнес Ткачевых, получивший имя Николая Ткачева, отца бывшего губернатора Краснодарского края. Этот пост Александр Ткачев занимал 14 лет. Предприятие было основано в 1993 году, сейчас в него входит свыше 60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой. Кроме того, агрохолдингу принадлежит более 600 торговых точек.
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