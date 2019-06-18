Forbes оценил земли семьи Ткачева в миллиард долларов

Семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева заняла первое место в рейтинге землевладельцев России

Издание Forbes с 2005 года составляет рейтинг землевладельцев в России. На данный момент в стране 20 предпринимателей контролируют 7,9 млн га земли стоимостью 471,6 млрд рублей.

На первом месте расположилась фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» , которая распоряжается 649 тыс. га стоимостью 68,5 млрд рублей. Штаб-квартира «Агрокомплекса» находится в Выселках, основными владельцами являются члены семьи бывшего губернатора Кубани и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Фирме принадлежат земли в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области и Адыгее. Второе место занял ростовский агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова, который оценивается в 45,6 млрд рублей. Компания владеет землями на площади 412 тыс. га в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском крае. Третьим идет московский «Мираторг» Александра и Виктора Линник, оцененный в 45 млрд рублей. Компания владеет землями площадью 1 га в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областях. Пятерку лидеров замкнул концерн «Покровский» из станицы Каневской , занимающийся производством электрооборудования, строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. Стоимость компании Андрея Коровайко — 31,2 млрд рублей, площадь — 240 тыс. га.

На десятом месте оказался «Юг Руси» из Аксая Ростовской области, оцененный в 18,2 млрд рублей. В распоряжении предприятия 200 тыс. га земель в Волгоградской области, а также на Кубани и на Дону.

Подсчеты рейтинга производились исходя из их площади и расчетной цены одного гектара. При расчете стоимости 1 га земли сельхозназначения в том или ином субъекте РФ использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году.