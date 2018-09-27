Кубанские компании из топ-200 журнала Forbes

Краснодарский край

Распечатать

Сегодня журнал Forbes опубликовал список двухсот крупнейших частных компаний России. В этот рейтинг вошли шесть компаний, зарегистрированных на территории Краснодарского края.

На 4-м месте — «Магнит»

Сеть магазинов «Магнит» — одна из двух ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. «Магнит» лидирует по количеству продовольственных магазинов в РФ и территории их размещения. По данным за первое полугодие, компания включает 16,69 тыс. торговых точек, из них 12,5 тыс.  — в формате «магазин у дома», 244 гипермаркета «Магнит», 213 магазинов «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов дрогери.

Выручка компании за первое полугодие 2018 года составила 595 млрд рублей. В «Магните» создана дистрибьюторская сеть для хранения и оптимизации поставки продукции в магазины, включающая 37 распределительных центров и 36 автотранспортных предприятий. Собственный автопарк компании насчитывает около 6 тыс. автомобилей. Общая численность сотрудников компании составляет более 270 тыс. человек.

Выручка за 2018 год — 1143,3 млрд рублей.

На днях «Магнит» представил на предстоящую пятилетку новую стратегию, разработанную с консультантами BCG. По оценке рыночных аналитиков, из нее следует, что рост капитализации — главная цель компании. CFO признает, что акции сейчас недооценены, а дивиденды будут платиться в январе и июне. Намечается битва за долю рынка с Х5. Особенно в Москве и в регионах — Волга и Сибирь. Сделок по слияниям и поглощениям пока не намечается, будут расти собственными силами. Ключ роста — в трансформации старых магазинов и в новых форматах: «Магнит опт», магазины на заправках и на почте, дрогери и аптеки, товары для детей, товары для животных.

«Магнит» не будет развивать гипермаркеты, фокус — на магазины у дома. Компания надеется на рост продаж через e-commerce. Проекты с Почтой России — пока только пилот. Дистрибьютор «СИА Групп» нужен для дрогери и аптек из-за проблем с логистикой, «Магнит» стремится к покупке по оптимальной цене. Вводится новая долгосрочная программа мотивации ключевых 50 сотрудников за счёт акций и опционов. Менеджмент обещает, что через 2-3 года ROIC, LFL показатели и маржинальность «Магнита» будут максимальными на рынке, но первые реальные перемены увидим через полгода-год.

Обнародование новой стратегии развития сопровождалось резким падением стоимости акций компании. За сутки их курс на Московской бирже снизился на 4,61%, до 3992 руб. за штуку. На открытии торгов 27 сентября акции ретейлера продолжили падение, их стоимость составила 3964 рублей, снизившись по сравнению с предыдущими показателями на 0,7%.

56-ю строчку рейтинга занимает «НефтеГазИндустрия»

«НефтеГазИндустрия» — это группа компаний, которая занимается переработкой и реализацией нефтепродуктов. Основной владелец — Владимир Коган, среди совладельцев называют также Юрия Крымского и Айрата Исхакова. 

Основной актив группы компаний — «Афипский нефтеперерабатывающий завод», который сейчас проходит стадию серьезной модернизации мощностей. Реализация этого проекта к 2019 году позволит существенно увеличить глубину переработки нефти — с 54% до 93% — и повысить уровень экологичности выпускаемой продукции. «НефтеГазИндустрия» производит экспортный технологический бензин, мазут топочный марки М-40, топливо дизельное марки ДТ-Л-40. В планах — производство дизельного топлива класса 5 в соответствии с ТРТС, мазута топочного марки М-100, гранулированной серы.

Капитализация компании постоянно растет, в прошлом году она достигла уровня 128 млрд рублей. Выручка компании за 2018 год — 158 млрд рублей.

129-е место заняла компания «Славянск Эко»

«Славянск Эко» владеет мини-НПЗ в городе Славянск-на-Кубани. В одноименный холдинг входят 12 предприятий, занимающихся добычей и переработкой нефти, продажей нефтепродуктов. 

Читайте также:

Согласно данным СПАРК, «Славянск Эко» принадлежит Валерию Паранянцу (18,1% — напрямую, остальное через ООО «Фарвартер»). Компания связана с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Робертом Паранянцем, который занимает в ней должность директора по производству.

Выручка за 2018 год составила 71 млрд рублей.

В этом году компания возглавила рейтинг самых быстрорастущих компаний России, представленный «Интерфаксом».

На 135-м месте — компания «СБСВ-Ключавто»

Это один из двух крупнейших региональных автомобильных дилеров в России, лидер по продажам машин на Юге. В состав группы компаний по состоянию на апрель 2018 года входят 63 дилерских центра. Автосалоны расположены в Краснодаре, Горячем Ключе, Сочи, Новороссийске, Кавказских Минеральных Водах, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Москве.

На сегодняшний день в активе дилерства «СБСВ-Ключавто» — Audi, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Datsun, Ford, Fuso, Genesis, HINO, Hyundai, Jaguar, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, smart, Toyota, Volkswagen.

Генеральный директор компании — Виктор Сергеев. Выручка в 2018 году составила 69,3 млрд рублей.

164-ю строчку рейтинга занимает Новороссийский морской торговый порт

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в первом полугодии 2018 года составила 1,46 млрд рублей. Выручка общества за этот же период составила 13,78 млрд рублей. Грузооборот группы НМТП в январе — мае 2018 года снизился до 59,2 млн тонн.

По данным Forbes, выручка НМТП за 2018 составила 52,5 млрд рублей.

178-е место заняла компания «Агрокомплекс»

«Агрокомплекс» принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева — в августе он возглавил совет директоров компании.

Это один из крупнейших аграрно-промышленных холдингов в России, в его состав входят больше 60 компаний, более 24 тысяч сотрудников, 600 торговых точек. «Агрокомплекс» один из первых в России воплотил в жизнь концепцию аграрного предприятия полного цикла — от поля до прилавка.

Выручка компании за 2018 год составила 46,7 млрд рублей.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» «Магнит» Автомобили Нефть Промышленность Рейтинги Торговля Экономика

Новости

Краснодарские депутаты завершили изменения градостроительной документации для передачи «Авроры» в концессию
«Краснодар» обыграл «Авангард» и вышел в 1/8 Кубка России
Директор «Водоканала» в Черкесске купил себе «Гелендваген» за 20,5 млн рублей за счет компании. И потребовал подарков
Как депутаты от Краснодарского края проголосовали в Госдуме по пенсионной реформе
В Северной Осетии полицейский потушил пожар в квартире многодетной семьи
В UFC утверждают, что позвали Путина и Трампа на бой Нурмагомедова и МакГрегора. В Кремле приглашения не видели

Лента новостей

Статьи

Краснодар признали городом-миллионником. Что нам с этого?

Статьи

Гастроли театра «18+» в Краснодаре

Какие постановки он везет и почему на него стоит идти

Статьи

Тренировка по скалолазанию, фридайвинг в море с дельфинами

Чем заняться в выходные 29-30 сентября

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале