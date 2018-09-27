Кубанские компании из топ-200 журнала Forbes

Сегодня журнал Forbes опубликовал список двухсот крупнейших частных компаний России. В этот рейтинг вошли шесть компаний, зарегистрированных на территории Краснодарского края.

На 4-м месте — «Магнит» Сеть магазинов «Магнит» — одна из двух ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. «Магнит» лидирует по количеству продовольственных магазинов в РФ и территории их размещения. По данным за первое полугодие, компания включает 16,69 тыс. торговых точек, из них 12,5 тыс. — в формате «магазин у дома», 244 гипермаркета «Магнит», 213 магазинов «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов дрогери. Выручка компании за первое полугодие 2018 года составила 595 млрд рублей. В «Магните» создана дистрибьюторская сеть для хранения и оптимизации поставки продукции в магазины, включающая 37 распределительных центров и 36 автотранспортных предприятий. Собственный автопарк компании насчитывает около 6 тыс. автомобилей. Общая численность сотрудников компании составляет более 270 тыс. человек. Выручка за 2018 год — 1143,3 млрд рублей.

На днях «Магнит» представил на предстоящую пятилетку новую стратегию, разработанную с консультантами BCG. По оценке рыночных аналитиков, из нее следует, что рост капитализации — главная цель компании. CFO признает, что акции сейчас недооценены, а дивиденды будут платиться в январе и июне. Намечается битва за долю рынка с Х5. Особенно в Москве и в регионах — Волга и Сибирь. Сделок по слияниям и поглощениям пока не намечается, будут расти собственными силами. Ключ роста — в трансформации старых магазинов и в новых форматах: «Магнит опт», магазины на заправках и на почте, дрогери и аптеки, товары для детей, товары для животных. «Магнит» не будет развивать гипермаркеты, фокус — на магазины у дома. Компания надеется на рост продаж через e-commerce. Проекты с Почтой России — пока только пилот. Дистрибьютор «СИА Групп» нужен для дрогери и аптек из-за проблем с логистикой, «Магнит» стремится к покупке по оптимальной цене. Вводится новая долгосрочная программа мотивации ключевых 50 сотрудников за счёт акций и опционов. Менеджмент обещает, что через 2-3 года ROIC, LFL показатели и маржинальность «Магнита» будут максимальными на рынке, но первые реальные перемены увидим через полгода-год. Обнародование новой стратегии развития сопровождалось резким падением стоимости акций компании. За сутки их курс на Московской бирже снизился на 4,61%, до 3992 руб. за штуку. На открытии торгов 27 сентября акции ретейлера продолжили падение, их стоимость составила 3964 рублей, снизившись по сравнению с предыдущими показателями на 0,7%.

56-ю строчку рейтинга занимает «НефтеГазИндустрия» «НефтеГазИндустрия» — это группа компаний, которая занимается переработкой и реализацией нефтепродуктов. Основной владелец — Владимир Коган, среди совладельцев называют также Юрия Крымского и Айрата Исхакова.

Основной актив группы компаний — «Афипский нефтеперерабатывающий завод», который сейчас проходит стадию серьезной модернизации мощностей. Реализация этого проекта к 2019 году позволит существенно увеличить глубину переработки нефти — с 54% до 93% — и повысить уровень экологичности выпускаемой продукции. «НефтеГазИндустрия» производит экспортный технологический бензин, мазут топочный марки М-40, топливо дизельное марки ДТ-Л-40. В планах — производство дизельного топлива класса 5 в соответствии с ТРТС, мазута топочного марки М-100, гранулированной серы. Капитализация компании постоянно растет, в прошлом году она достигла уровня 128 млрд рублей. Выручка компании за 2018 год — 158 млрд рублей.

129-е место заняла компания «Славянск Эко» «Славянск Эко» владеет мини-НПЗ в городе Славянск-на-Кубани. В одноименный холдинг входят 12 предприятий, занимающихся добычей и переработкой нефти, продажей нефтепродуктов.

Согласно данным СПАРК, «Славянск Эко» принадлежит Валерию Паранянцу (18,1% — напрямую, остальное через ООО «Фарвартер»). Компания связана с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Робертом Паранянцем, который занимает в ней должность директора по производству.



Выручка за 2018 год составила 71 млрд рублей. В этом году компания возглавила рейтинг самых быстрорастущих компаний России, представленный «Интерфаксом».

На 135-м месте — компания «СБСВ-Ключавто» Это один из двух крупнейших региональных автомобильных дилеров в России, лидер по продажам машин на Юге. В состав группы компаний по состоянию на апрель 2018 года входят 63 дилерских центра. Автосалоны расположены в Краснодаре, Горячем Ключе, Сочи, Новороссийске, Кавказских Минеральных Водах, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Москве.

На сегодняшний день в активе дилерства «СБСВ-Ключавто» — Audi, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Datsun, Ford, Fuso, Genesis, HINO, Hyundai, Jaguar, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, smart, Toyota, Volkswagen. Генеральный директор компании — Виктор Сергеев. Выручка в 2018 году составила 69,3 млрд рублей.

164-ю строчку рейтинга занимает Новороссийский морской торговый порт Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в первом полугодии 2018 года составила 1,46 млрд рублей. Выручка общества за этот же период составила 13,78 млрд рублей. Грузооборот группы НМТП в январе — мае 2018 года снизился до 59,2 млн тонн. По данным Forbes, выручка НМТП за 2018 составила 52,5 млрд рублей.

178-е место заняла компания «Агрокомплекс» «Агрокомплекс» принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева — в августе он возглавил совет директоров компании.