Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России. В него попала Шарапова

При составлении рейтинга «25 богатейших женщин России» издание Forbes учитывало стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другое. Все закрытые компании оценивали по данным об объемах продаж, прибыли, собственном капитале.

Первые два места, как и в прошлом году, заняли экс-супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Бронза досталась супруге петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяне Ковальчук, которой принадлежит 32,3% страховой компании «Согаз».