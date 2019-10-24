Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России. В него попала Шарапова

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Издание Forbes 24 октября опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых женщин России

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При составлении рейтинга «25 богатейших женщин России» издание Forbes учитывало стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другое. Все закрытые компании оценивали по данным об объемах продаж, прибыли, собственном капитале.

Первые два места, как и в прошлом году, заняли экс-супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Бронза досталась супруге петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяне Ковальчук, которой принадлежит 32,3% страховой компании «Согаз».

Также в первую десятку рейтинга попали Елена Рыболовлева, акционер «Прогресса» и владелица «Агроном-Сад» Ольга Белявцева, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг, акционер «Новатэка» Татьяна Кузнецова, совладелица группы компаний «Содружество» Наталья Луценко, экс-жена основателя «Группы Черкизово» Лидия Михайлова и акционер «Фосагро» Елена Гурьева. Характерно, что семь женщин из первой десятки рейтинга — жены или дочери российских миллиардеров.

Теннисистка Мария Шарапова заняла 25-ю строчку рейтинга. Она в этом году заработала 180 млн долларов на призовых и рекламных доходах. Отметим, что в последний раз спортсменка попадала в рейтинг в 2017 году с состоянием в 160 млн долларов.

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