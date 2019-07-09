Кубанские депутаты вошли в топ-100 богатейших в России по версии Forbes

Депутаты Краснодарского края в 2019 году вошли в рейтинг богатейших госслужащих по версии Forbes

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти. За основу взяли семейный доход (сумму доходов представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей). К объектам недвижимости отнесли земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.

В рейтинг попали несколько депутатов заксобрания Краснодарского края. Так, на 42-м месте расположился Дмитрий Лоцманов, его состояние оценили в 377,42 млн рублей. Его коллега Сергей Прокопенко занял 47-е место с 329,72 млн рублей. На 52-м месте оказался депутат ЗСК от фракции ЛДПР Батырбий Панеш с 280,29 млн рублей.

Помимо кубанских госслужащих в рейтинг также вошел депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник. Он занял 41-е место с доходом в 409,77 млн рублей. На 58-м и 88-м месте расположились депутаты Госсовета Адыгеи Гисса Басте и Адам Богус.

В список также попал депутат заксобрания Ростовской области — Владимир Черкезов, занявший 61-е место с доходом в 252,89 млн рублей. Депутат думы Ставропольского края Анатолий Жданов оказался на 55-м месте.