В Краснодарском крае устранили аварию на Троицком водопроводе

Специалисты 23 декабря устранили порыв на участке магистрального трубопровода от станицы Троицкой до Крымска

Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Без воды остались более 160 тыс. человек. На месте аварии начались работы, жителям пострадавших населенных пунктов организовали подвоз воды.

Ликвидация последствий порыва продолжалась всю ночь с 22 на 23 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.