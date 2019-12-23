В Краснодарском крае устранили аварию на Троицком водопроводе
Специалисты 23 декабря устранили порыв на участке магистрального трубопровода от станицы Троицкой до Крымска
Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Без воды остались более 160 тыс. человек. На месте аварии начались работы, жителям пострадавших населенных пунктов организовали подвоз воды.
Ликвидация последствий порыва продолжалась всю ночь с 22 на 23 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
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Работы по восстановлению трубы завершили утром 23 декабря. Специалисты продолжают заполнять и промывать систему водоснабжения, давление в водопроводной линии постепенно поднимается до рабочих отметок.
Вода в полном объеме уже поступила в Крымск. Жители Новороссийска должны были получить ее к 16:00, жители Геленджика — к 18:00. Ход работ держится на постоянном контроле совместно с главным управлением МЧС края, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.
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